Wetter Am Samstag in der Nordosthälfte Niederschläge, sonst meist bewölkt oder bedeckt

Das Wetter: In der Nacht an den Alpen und in den zentralen Mittelgebirgen zunächst Schnee, später Regen. Sonst teils wechselnd bewölkt, teils klar. Tiefstwerte +5 bis -3 Grad. Tagsüber in der Nordosthälfte sowie in Ostbayern Regen, in höheren Lagen Schnee. Sonst meist stark bewölkt oder bedeckt. Tageshöchstwerte 3 bis 11 Grad. An den Küsten teils orkanartige Böen, im Bergland schwere Sturmböen möglich.

29.01.2022