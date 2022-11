Wetter

Am Samstag meist sonnig, 11 bis 18 Grad

Das Wetter: Nachts in der Mitte und im Süden gebietsweise Nebel oder Hochnebel. Im Norden wolkig, teils gering bewölkt, niederschlagsfrei. Abkühlung auf 10 bis 6 Grad im Norden, sonst auf 6 bis -2 Grad. Häufig Frost in Bodennähe. Am Tage nach Nebelauflösung abgesehen von Schleierwolken meist sonnig. Ganz im Norden und Nordosten sowie an Oberrhein und Donau verbreitet ganztags Nebel oder Hochnebel. Temperaturen 11 bis 18 Grad, bei Dauernebel um 6 Grad.

12.11.2022