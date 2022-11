Wetter

Am Samstag meist sonnig, 11 bis 18 Grad

Das Wetter: Am Tage nach Nebelauflösung meist sonnig. Ganz im Norden und Nordosten sowie an Oberrhein und Donau verbreitet ganztags Nebel oder Hochnebel. Temperaturen 11 bis 18 Grad, bei Dauernebel um 6 Grad. Am Sonntag locker bewölkt oder sonnig. Im Nordosten und an der Donau Dauernebel oder Hochnebel. 10 bis 18 Grad.

