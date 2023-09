Wetter

Am Samstag meist sonnig, 22 bis 29 Grad

Das Wetter: In der Nacht gering bewölkt, örtlich Nebel. Tiefstwerte 15 bis 7 Grad. Am Tage überwiegend sonnig, am Nachmittag im Südwesten bewölkt, am Abend dort Schauer oder Gewitter. Höchsttemperaturen 22 Grad bis 29 Grad.

16.09.2023