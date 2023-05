Wetter

Am Samstag meist wechselnd bewölkt, im Nordosten Schauer, 10 bis 24 Grad

Das Wetter: In der Nacht nordostwärts ziehende Schauer mit teils starken Gewittern. Von Westen her nachlassende Niederschläge und Auflockerungen. Örtlich Nebel. Tiefstwerte 11 bis 4 Grad. Am Tag wechselnd bewölkt, im Nordosten Schauer, später nachlassend. Höchstwerte 10 bis 24 Grad.

06.05.2023