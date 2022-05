Wetter

Am Samstag meist wechselnd wolkig mit Schauern und Gewittern

Das Wetter: In dieser Nacht im Norden Schauer, an den Küsten auch Gewitter. An den Alpen Regen. Sonst wolkig oder gering bewölkt. Tiefstwerte 12 bis 3 Grad. Morgen wechselnd wolkig mit kurzen Schauern und Gewittern, an den Alpen nachlassender Regen. Höchstwerte 13 bis 20 Grad.

28.05.2022