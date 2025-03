Wetter

Am Samstag nur im Süden Regen, 4 bis 9 Grad

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht im Süden zeitweise etwas Regen oder Schnee. Sonst gebietsweise Auflockerungen und kaum mehr Schauer. Tiefstwerte plus 3 bis minus 3 Grad, Morgen im Norden und in der Mitte leicht bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Im Süden stark bewölkt und etwas Regen oder Schneeregen. 4 bis 9 Grad.