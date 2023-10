Wetter

Am Samstag oft Regen, 14 bis 21 Grad

Das Wetter: In der Nacht allmählich auch auf die Mitte und den Südwesten übergreifend schauerartiger, teils gewittriger Regen, im Nordwesten später nachlassend. Im Südosten meist trocken. Tiefstwerte 19 bis 8 Grad. Am Tag von der Mitte in die Südosthälfte dichte Wolken mit teils schauerartigem Regen. Dahinter von Nordwesten bis zur Mitte ausgreifend Auflockerungen. 14 Grad bis 21 Grad.

13.10.2023