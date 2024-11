Wetter

Am Samstag oft sonnig, 0 bis 9 Grad

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht gebietsweise größere Auflockerungen. Später Ausbildung teils dichter Nebel- und Hochnebelfelder. Plus 1 bis minus 7 Grad. Stellenweise Glätte. Morgen nach Nebelauflösung sonnig. Im Norden Durchzug von Wolkenfeldern. In einigen Niederungen und Flusstälern länger neblig trüb. Temperaturen 0 bis 9 Grad.