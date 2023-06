Wetter

Am Samstag teils sonnig, teils bewölkt, im Norden Regen möglich

Das Wetter: In der Nacht im Osten nachlassende Regenfälle. Von Westen her auflockernde Bewölkung. Abkühlung auf 16 bis 8 Grad. Am Tag teils sonnig, teils bewölkt. Nur im Norden Regen möglich. Tageshöchstwerte 24 bis 31 Grad, an der Küste um 20 Grad.

23.06.2023