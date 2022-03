Wetter Am Samstag teils sonnig, teils bewölkt mit etwas Regen

Das Wetter: In der Nacht vom Osten bis in die Mitte dichtere Wolkenfelder, vereinzelt etwas Sprühregen. Sonst trocken, örtlich Nebel. Tiefstwerte plus 4 bis minus 4 Grad. Am Tag im Norden und Westen wechselnd bewölkt oder sonnig. Sonst zeitweise stark bewölkt und örtlich etwas Regen. Temperaturen 7 bis 15 Grad.

19.03.2022