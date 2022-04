Wetter

Am Samstag überwiegend heiter

Das Wetter: In der Nacht im Norden und Nordosten zunehmend klar. Von der östlichen Mitte bis in den Südosten stark bewölkt und örtlich etwas Regen, in Hochlagen etwas Schnee. Sonst aufgelockert bewölkt und meist niederschlagsfrei. +8 bis -2 Grad. Am Tag entlang der Alpen Schauer, sonst meist heiter, in der Mitte sonnig. 9 bis 19 Grad.

16.04.2022