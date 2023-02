Wetter

Am Samstag unbeständig, 6 bis 16 Grad

Das Wetter: In der Nacht gebietsweise Regen, südlich der Donau kaum Niederschlag. Von Westen nachlassender Wind, nur ganz im Nordosten stürmisch, an der Ostsee schwere Sturmböen. Tiefstwerte 10 bis 4 Grad. Am Tag bewölkt bis bedeckt und zeitweise Regen, vor allem in einem Streifen zwischen Elbe und Weser auch kräftig und länger anhaltend bei 6 bis 16 Grad.

18.02.2023