Wetter
Am Samstag verbreitet heiter, -2 bis +5 Grad

Das Wetter: In der Nacht an den Alpen nachlassender Schneefall. An den Küsten wolkig und gebietsweise Schauer. Sonst gering bewölkt. Tiefstwerte plus 1 bis minus10 Grad. Morgen nach teils zäher Nebelauflösung verbreitet heiter. Minus 2 bis plus 5 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Sonntag in der Westhälfte zunehmend wolkig bis stark bewölkt und aufziehende Niederschläge, teils Schnee, teils Regen mit örtlicher Glatteisbildung. In der Osthälfte noch meist trocken. minus 2 bis plus 4 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 22.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.