Wetter

Am Samstag verbreitet Niederschläge, in den Alpen Schnee

Das Wetter: In der kommenden Nacht Schauer, an der See einzelne Gewitter. An den Alpen regnerisch, allmählich sinkende Schneefallgrenze. Abkühlung auf 10 bis 3 Grad. Morgen meist bewölkt, gelegentlich Schauer, im Norden Gewitter. An den Alpen Schnee. Tageshöchstwerte 9 bis 17 Grad.

16.09.2022