Wetter

Am Samstag viele Wolken, im Osten leichter Regen - es wird kälter

Das Wetter: Meist bedeckt, teils neblig. In der Mitte und im Südosten gebietsweise leichter Schneefall. An den Küsten etwas Regen oder Schneeregen. Tiefstwerte +2 bis -5 Grad. Glättegefahr. Am Tag überwiegend bewölkt, teils Auflockerungen vor allem im Westen und Süden. In Küstennähe und im Osten leichter Niederschlag. -1 bis +5 Grad.

03.12.2022