Wetter

Am Samstag vielfach sonnig oder locker bewölkt, im Osten und Südosten Gewitter, 25 bis 32 Grad

Das Wetter: In der Nacht in Sachsen vereinzelt Schauer und Gewitter. Sonst gering bewölkt oder klar. Abkühlung auf 17 bis 10 Grad. Am Tag vielfach sonnig oder locker bewölkt und trocken. Im Südosten und Osten teils kräftige Gewitter mit Starkregen oder Hagel. Höchstwerte 25 bis 32 Grad, an der Ostsee und im Bergland kühler.

10.06.2023