Wetter

Am Samstag vielfach sonnig und trocken, 19 bis 27 Grad

Das Wetter: In der Nacht Bewölkungsauflösung, Abkühlung auf 12 bis 6 Grad, im Nordosten Bodenfrost möglich. Morgen vielfach Sonne und meist trocken. Im Hochschwarzwald und an den Alpen einzelne Schauer und Gewitter, 19 bis 27 Grad, an den Küsten kühler.

02.06.2023