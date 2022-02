Schneeglöckchen - Vorboten des Frühlings. (picture alliance / dpa / Patrick Pleul)

In der Nacht weitere Schauer, teils bis in tiefe Lagen als Schnee, anfangs mit einzelnen Gewittern. In der Nordwesthälfte nachlassend und Auflockerungen, örtlich Nebel. 4 bis 1 Grad an der See und im Osten, sonst 0 bis -4 Grad. Streckenweise Glätte. Am Tag von Nordwesten her freundlicher. Im Südosten teils stark bewölkt, vor allem an den Alpen und in den östlichen Mittelgebirgen noch etwas Schnee. 2 bis 9 Grad, in einigen Hochlagen Dauerfrost.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag nach Auflösung von Nebelfeldern viel Sonne bei Höchstwerten zwischen 4 Grad an den Alpen und 11 Grad am Rhein.

