Wetter

Am Samstag wechselhaft bei 3 bis 8 Grad

Das Wetter: In dieser Nacht weiterhin stark bewölkt mit teils kräftigen Niederschlägen, von Norden immer mehr in Schnee übergehend. Verbreitet Glättegefahr, in Teilen Bayerns orkanartige Böen möglich. Temperaturrückgang auf +2 bis -4 Grad. Am Tag wechselnd bewölkt mit längeren sonnigen Abschnitten. Weitgehend trocken. Später an der Küste einzelne Schauer. 3 bis 8 Grad.

11.03.2023