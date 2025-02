Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag heiter bis wolkig. Örtlich Schneefall von Rheinland-Pfalz bis nach Südostbayern, ebenso im Küstenumfeld. In der Nordosthälfte leichter Dauerfrost, in der Südwesthälfte -1 bis +5 Grad.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.