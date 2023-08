Heiter bis wolkig (dpa-Zentralbild)

gering bewölkt oder klar und niederschlagsfrei. 19 bis 10 Grad. Am Tag im Norden und Westen wechselnd bewölkt mit Schauern und teils kräftigen Gewittern. Im Tagesverlauf auch im Osten und Süden lokale Unwetter. Temperaturen 23 bis 31 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag in der Nordwesthälfte wechselnd bis stark bewölkt. In der Südosthälfte später einzelne Schauer und kräftige Gewitter. Örtlich Unwetter. 22 bis 32 Grad mit den höchsten Werten in Bayern.

Diese Nachricht wurde am 12.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.