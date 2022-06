Wetter

Am Samstag Werte bis 38 Grad

Das Wetter: In der Nacht im Norden bewölkt, vereinzelt Regen. Sonst klar und trocken. Tiefstwerte 19 bis 10 Grad. Morgen im Norden Durchzug von Wolkenfeldern. Sonst heiter, in der Mitte und im Süden sonnig. Später von Westen bis in die Mitte Quellwolken, vereinzelt Schauer, teils Gewitter mit Starkregen. 19 bis 38 Grad.

17.06.2022