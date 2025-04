Wetter

Am Sonntag im Norden etwas Regen, im Westen und Süden Schauer und Gewitter, im Osten trocken

Das Wetter: In der Nacht im äußersten Norden bedeckt, an der Ostsee anfangs noch leichter Regen. Sonst teils wolkig, teils klar, örtlich Nebelbildung. Abkühlung auf 9 bis 0 Grad. Am Tag im Norden stark bewölkt mit etwas Regen, im Westen und Süden im Tagesverlauf Schauer und Gewitter. Im Osten meist sonnig und trocken. 16 bis 24 Grad.