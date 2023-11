Wetter

Am Sonntag im Norden vereinzelt Schauer, im Süden im Tagesverlauf aufkommender Regen

Das Wetter: In der Nacht in der Nordhälfte, im Osten und an den Alpen örtlich Regen. Sonst unterschiedlich bewölkt und meist trocken, örtlich Nebel. Tiefsttemperaturen +4 bis -3 Grad. Am Tag im Norden und Nordosten wolkig, vereinzelt Schauer. Im Südwesten und Süden bewölkt, später aufkommender Regen. Sonst teils sonnig, teils bewölkt und meist trocken. Temperaturen 3 bis 10 Grad.

11.11.2023