Die Vorhersage:

Nachts in der Nordhälfte klar bei minus 5 bis minus 15 Grad. In der Südhälfte nachlassende Niederschläge bei plus 5 bis minus 2 Grad. Morgen im Nordosten sonnig, im Südwesten im Tagesverlauf aufkommender Regen. Höchstwerte im Norden und Osten minus 5 bis 0 Grad, im Westen und Süden 1 bis 8 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag oft stark bewölkt, an der Elbe und im Südwesten Regen. Ganz im Osten teils freundlich. Temperaturen minus 2 bis plus 10 Grad.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.