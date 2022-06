Wetter

Am Sonntag im Nordosten trocken, sonst Niederschläge mit Unwetterpotenzial

Das Wetter: In der Nacht im Norden und Osten gering bewölkt, auch in den übrigen Gebieten bklingende Schauer und Gewitter. In der zweiten Nachthälfte im Südwesten neue Regenfälle, teils mit kräftigen Gewittern. Tiefstwerte zwischen 18 und 6 Grad. Morgen nordöstlich der Elbe sonnig und trocken. Von Südwesten aufkommende kräftige Schauer und Gewitter, erhöhtes Unwetterpotenzial vor allem durch Starkregen, Hagel und schwere Sturmböen. Höchsttemperaturen 19 bis 29 Grad.

04.06.2022