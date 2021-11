Wetter Am Sonntag im Süden neblig, sonst bewölkt mit Schauern, 6 bis 11 Grad

Das Wetter: In der Nacht stark bewölkt bis bedeckt, in der Mitte und im Süden neblig. Im Norden und Nordwesten Regen. Tiefstwerte 9 bis 1 Grad. Morgen im Süden vielerorts Nebel oder Hochnebel, aber trocken. Im Norden und in der Mitte wechselnde Bewölkung mit einzelnen Schauern. Temperaturen 6 bis 11 Grad.

20.11.2021