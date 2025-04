Wetter

Am Sonntag meist sonnig, in der Osthälfte Quellwolken, 6 bis 15 Grad

Das Wetter: In der Nacht an den Alpen und im Nordosten wolkig, sonst oft klar. Meist trocken. Tiefstwerte -5 bis +6 Grad. Morgen verbreitet sonnig und wolkenlos, in der Osthälfte einige Quellwolken, aber trocken. Tageshöchstwerte in der Osthälfte 6 bis 10, sonst 10 bis 15 Grad. Am Montag in der Osthälfte Durchzug von Wolkenfeldern, sonst sonnig oder locker bewölkt. 9 bis 15 Grad.