In der Nacht meist aufgelockerte Bewölkung und niederschlagsfrei, nur am Alpenrand weiterhin Schneefall. Auch an den Küsten und in den Mittelgebirgen noch einzelne Schauer, teils als Regen, teils als Schnee. Tiefstwerte 1 bis minus 4 Grad. Gebietsweise Glätte.

Am Tage bei wechselnder Bewölkung noch einzelne Schauer, später von Südwesten zunehmende Aufheiterungen. Temperaturen zwischen 7 Grad im Südosten und 13 Grad am Rhein.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Westen Wechsel von Sonne und Wolken. Im Osten einzelne Schauer. Höchstwerte zwischen 8 Grad im Nordosten und 19 Grad am Oberrhein.

