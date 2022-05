Heiter bis wolkig (Daniel Reinhardt / dpa)

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Montag wechselnd bewölkt. Am meisten Sonne von der Ostsee bis nach Niederbayern. Von Westen und Südwesten her kommend teils kräftige Schauer und Gewitter, bis zum Abend die Elbe und den Osten Bayerns erreichend. Örtlich Unwettergefahr. 19 bis 28 Grad.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.