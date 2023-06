Wetter

Am Sonntag sonnig und trocken, 24 bis 33 Grad

Das Wetter: In der Nacht rasch auflösende Schauer und Gewitter, nachfolgend gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte bei 17 bis 9 Grad. Am Tag erneut sonnig und trocken, im Tagesverlauf in den Mittelgebirgen einige Quellwolken, vor allem am Alpenrand einzelne Gewitter. 24 bis 33 Grad.

11.06.2023