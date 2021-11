Wetter Am Sonntag stark bewölkt, gebietsweise Regen oder Schnee

Das Wetter: Im Norden Regen-, Schnee- oder Schneeregenschauer. In der Mitte aufgelockert bewölkt und im Süden länger anhaltende leichte Schneefälle. Nachtwerte plus 2 bis minus 5 Grad, im Norden und am Rhein frostfrei.

28.11.2021