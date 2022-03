Wetter Am Sonntag teils bedeckt, teils sonnig, 10 bis 22 Grad

Das Wetter: In der Nacht im Norden und in der Mitte wolkig, teils hochnebelartig bedeckt. Gebietsweise Nebel. Im Süden gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte +6 bis -3 Grad. Morgen in der Nordhälfte zunächst bedeckt oder neblig-trüb, im Tagesverlauf Auflockerungen. In der Südhälfte sonnig. Höchstwerte im Norden 10 bis 16 Grad, sonst 15 bis 22 Grad.

26.03.2022