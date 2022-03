Spaziergänger in Frankfurt am Main (Hessen) bei Sonnenuntergang. (dpa / picture alliance / Frank Rumpenhorst)

Am Tag im Norden und in der Mitte des Landes zunächst bedeckt, im Tagesverlauf Auflockerungen. In der Südhälfte sonnig. Höchstwerte im Norden 10 bis 16 Grad, sonst 15 bis 22 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Norden wolkig. In der Mitte und im Süden nach Nebelauflösung sonnig oder locker bewölkt. Im Bergland vereinzelt Schauer. Höchstwerte 8 bis 23 Grad.

Am Dienstag im Süden noch längere sonnige Phasen, sonst wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern. 7 bis 19 Grad.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.