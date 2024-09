Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

In der Nacht an den Alpen Regen-, in höheren Lagen Schneeschauer. Im Norden ebenfalls einzelne Schauer, sonst bei wechselnder bis geringer Bewölkung niederschlagsfrei. Stellenweise Nebel. Tiefstwerte 6 bis 0 Grad, an der See deutlich milder. Morgen nach Frühnebel heiter bis wolkig, nur im Küstenbereich Schauer. 10 bis 17 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag bis in die Mitte Regen. Im Nordosten und Osten aufgelockert bewölkt und bis zum Abend trocken. 14 bis 21 Grad.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.