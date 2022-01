Wetter Am Sonntag verbreitet Regen-, Schnee- und Graupelschauer, im Tagesverlauf nachlassend

Das Wetter: In der Nacht durchziehende Regen-, Schnee- und Graupelschauer. Tiefstwerte 6 bis 1 Grad, im Bergland bis -4 Grad. Im Norden, Nordosten und Südosten Sturm, an den Küsten teils orkanartig. Morgen vor allem im Osten und Süden Regen-, Schnee- und Graupelschauer. Im Tagesverlauf nachlassende Niederschläge, teils Auflockerungen, gebietsweise sonnig. An den Küsten und auf den Bergen abnehmender Sturm. Höchstwerte -1 bis +8 Grad.

