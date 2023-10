Wetter

Am Sonntag wechselnd bewölkt, vor allem in der Nordhälfte Niederschläge

Das Wetter: In der Nacht im Süden örtlich schauerartiger Regen. An der Nord- und Ostsee Schauer und kurze Gewitter. Sonst wechselnd, teils gering bewölkt und meist trocken, stellenweise Nebel. Tiefstwerte 8 bis 1 Grad. Morgen wechselnd bewölkt, in der Nordhälfte Regen- und Graupelschauer, vereinzelt Gewitter. Am Alpenrand etwas Regen. Temperaturen 7 bis 15 Grad.

14.10.2023