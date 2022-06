Wetter

Am Sonntag zunächst im Norden, später auch in der Mitte und im Süden Schauer und Gewitter

Das Wetter: In der Nacht im Norden stark bewölkt mit teils schauerartig verstärktem Regen. Ansonsten meist klar, im Westen auch wolkig. Tiefstwerte 21 bis 12 Grad. Am Tag im Norden und Nordwesten Schauer und einzelne Gewitter. Sonst zunächst sonnig, im Tagesverlauf in der Mitte wolkig, im Bergland vereinzelte, teils kräftige Gewitter. Höchstwerte in der Nordwesthälfte 17 bis 27 Grad, sonst 28 bis 37 Grad.

19.06.2022