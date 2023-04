Wetter

Am Tag erneute Niederschläge, 9 bis 15 Grad

Das Wetter: Nachts kaum noch Schauer und vor allem in der Nordosthälfte vorübergehend aufklarend. Im Westen und Süden neue Wolken und aufkommender Regen. Abkühlung auf +8 bis -2 Grad. Am Tage im Osten anfangs aufgelockert und trocken. Sonst stark bewölkt mit Regen. Am Nachmittag im Westen Übergang zu wechselnder Bewölkung mit Schauern und Gewittern. Höchsttemperaturen 9 bis 15 Grad.

12.04.2023