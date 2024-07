Wetter

Am Tag heiter mit geringen Niederschlägen, 20 bis 29 Grad

Das Wetter: In der Nacht vor allem an den östlichen Mittelgebirgen noch bewölkt aber meist trocken. Sonst überwiegend gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 13 bis 7 Grad, an den Küsten milder. Am Tag oft sonnig und trocken. Später im Nordwesten und Westen Wolkenverdichtung und Regen. 20 bis 29 Grad.

24.07.2024