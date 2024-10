Wetter

Am Tag im Norden Regen, sonst Nebel

Das Wetter: In der Nacht in der Nordhälfte bedeckt und vereinzelt Regen. In der Südhälfte zunehmend Nebel, nur im Bergland und in den Alpen teils klar. Tiefstwerte 13 bis 5 Grad. Am Tag im Norden vereinzelt Regen oder Sprühregen. Sonst verbreitet zäher Nebel oder Hochnebel. Nachmittags im Westen und Südwesten Auflockerungen. 10 bis 17 Grad.