Wetter

Am Tag im Westen und Süden trüb, sonst freundlich

Das Wetter: In der Nacht im Süden und Westen bewölkt mit späteren Wolkenlücken und Nebelbildung. Sonst oft gering bewölkt. Tiefstwerte zwischen 12 Grad am Oberrhein und 1 Grad im Osten. Am Tag in der Westhälfte wechselnd bewölkt, örtlich Niederschlag. Sonst oft freundlich, im Süden auch neblig. 14 bis 23 Grad.