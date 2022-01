Niederschläge in einer Winternacht (imago stock&people)

In der Nacht im Osten nachlassende Schnee- und Regenfälle und teils auflockernde Bewölkung. In der Südhälfte gebietsweise kräftiger Schneefall. Verbreitet Glätte. Tiefsttemperaturen zwischen +2 und -3 Grad. Am Tag in Teilen Bayerns anfangs noch Schneefall, gegen Mittag ostwärts abziehend. In den anderen Landesteilen wechselnd bewölkt und meist trocken. 1 bis 7 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag meist stark bewölkt, teils Regen oder Schnee. 1 bis 7 Grad.

