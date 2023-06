Wetter

Am Tag in der Mitte und im Süden Schauer, sonst trocken

Das Wetter: In der Nacht in der Mitte sowie im Osten Bayerns viele Wolken, gebietsweise etwas Regen. Im Süden und Nordwesten gering bewölkt, an der Ostsee meist klar. Tiefstwerte 13 bis 7 Grad. Am Tag im Norden und Süden heiter und meist trocken. Über der Mitte und an den Alpen Schauer oder Gewitter, teils auch Starkregen. 15 bis 28 Grad.

07.06.2023