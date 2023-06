Wetter

Am Tag in der Südosthälfte trocken, in der Nordwesthälfte Regen

Das Wetter: Nachts von Benelux und Frankreich auf den Südwesten, Westen und in Teilen der Mitte übergreifende schauerartige Niederschläge, teils mit kräftigen Gewittern und Starkregen. 20 bis 16 Grad, bei längerem Aufklaren bis 11 Grad. Am Tage in der Südosthälfte heiter bis wolkig und meist trocken; in der Nordwesthälfte gebietsweise schauerartiger, vereinzelt gewittriger Regen, der im Tagesverlauf nachlässt. Lokal Unwettergefahr. 23 bis 33 Grad.

20.06.2023