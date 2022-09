Wetter

Am Tag meist heiter bis wolkig, 14 bis 19 Grad

Das Wetter: In der Nacht an den Alpen noch etwas Regen, in Hochlagen auch Schnee. Sonst nachlassende Schauertätigkeit. Dabei teils wolkig, teils klar. Gebietsweise Nebel. Tiefstwerte 7 bis 0 Grad. Am Tag nach Nebelauflösung heiter bis wolkig. Im östlichen Mittelgebirgsraum geringe Schauerneigung. Höchstwerte 14 bis 19 Grad.

21.09.2022