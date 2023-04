Wetter

Am Tag neue Niederschläge, 9 bis 15 Grad

Das Wetter: In der Nacht im Westen und Süden neue Wolken und aufkommender Regen. 8 bis minus 2 Grad. Am Tag im Osten anfangs aufgelockert und trocken. Sonst stark bewölkt mit Regen. Am Nachmittag im Westen Übergang zu wechselnder Bewölkung mit Schauern und Gewittern. Höchsttemperaturen 9 bis 15 Grad.

11.04.2023