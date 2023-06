Wetter

Am Tag nur im Norden sonnig, sonst Regen

Das Wetter: In der Nacht im Norden und in der Mitte teils dichtere Bewölkung und einzelne Schauer, sonst abklingende Niederschläge und stärker auflockernd, vielerorts klar. Örtlich Nebel. Tiefstwerte 15 bis 6 Grad. Am Tag im Norden und Nordosten sonnig, sonst Schauer und Gewitter mit Hagel und Starkregengefahr. 20 bis 30 Grad.

07.06.2023