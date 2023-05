Wetter

Am Tag nur im Osten trocken, 12 bis 22 Grad

Das Wetter: Nordöstlich der Elbe meist trocken. In den übrigen Landesteilen verbreitet teils kräftige Regenfälle. In der zweiten Nachthälfte von Westen allmählich nachlassende Niederschläge. Tiefstwerte 12 bis 6, im Bergland bis 4 Grad. Am Tag von der Nordsee bis zu den Alpen stark bewölkt und teils schauerartige Regenfälle. Im Osten meist trocken und oft sonnig. 12 bis 22 Grad.

09.05.2023